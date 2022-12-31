Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хвастается успехами российской армии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на свои источники.
В начале декабря российские бойцы сумели сбросить гранату с квадрокоптера прямо в трубу блиндажа националистов киевского режима в районе села Новосёловское. Успехи российской армии так впечатлили бандеровцы из партии Порошенко, что они даже опубликовали видеоролик на своих ресурсах.
Правда, пока стесняются подписать, что это работа именно российских солдат.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.