Партия Порошенко хвастается, как русские солдаты кинули гранату в трубу блиндажа ВСУ

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хвастается успехами российской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на свои источники.

В начале декабря российские бойцы сумели сбросить гранату с квадрокоптера прямо в трубу блиндажа националистов киевского режима в районе села Новосёловское. Успехи российской армии так впечатлили бандеровцы из партии Порошенко, что они даже опубликовали видеоролик на своих ресурсах.

Правда, пока стесняются подписать, что это работа именно российских солдат.