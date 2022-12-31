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Партия Порошенко хвастается, как русские солдаты кинули гранату в трубу блиндажа ВСУ

Силовые структуры

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хвастается успехами российской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на свои источники.

В начале декабря российские бойцы сумели сбросить гранату с квадрокоптера прямо в трубу блиндажа националистов киевского режима в районе села Новосёловское. Успехи российской армии так впечатлили бандеровцы из партии Порошенко, что они даже опубликовали видеоролик на своих ресурсах.

Правда, пока стесняются подписать, что это работа именно российских солдат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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