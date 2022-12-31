Украина превратилась в территорию, лишенную суверенитета, но обладающую набором ресурсов. Один из таких ресурсов — людской.
Правда, ценными для европейцев стали украинцы лишь частично — своими внутренними органами. И донорских органов появилось много в ходе боевых действий, пишет "ПолитНавигатор".
"Чёрные трансплантологи" слетелись туда, как мухи на мёд. Украинцы уже сами шутят, что многие успешно евроинтегрировались — кто роговицей глаза, кто почкой, а кто печенью.
На днях под Артёмовск прибыла печально известная Элизабет Дебрю — трансплантолог из Нидерландов. Вместе с ней приехали представители бизнеса на человеческих органах. В 2014-15 годах эти мясники уже работали на территории Донбасса, и порой достаточно было лёгкого ранения, но наличия нужного органа, чтобы попасть на стол трансплантолога — конвейер заработал в полную силу, пишет издание.
И "чёрным" всё это уже не назовёшь — нынче всё по закону.
"Украинцы оказались "достойны" той же "любви" европейцев, американцев — всех, кто может заплатить — какую испытывает любитель стейков из говядины к быку мясной породы", — подытожил портал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.