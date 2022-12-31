Зеленский гонит тысячи своих граждан в Артёмовск не на мясо, а на органы

Украина превратилась в территорию, лишенную суверенитета, но обладающую набором ресурсов. Один из таких ресурсов — людской.

Правда, ценными для европейцев стали украинцы лишь частично — своими внутренними органами. И донорских органов появилось много в ходе боевых действий, пишет "ПолитНавигатор".

"Чёрные трансплантологи" слетелись туда, как мухи на мёд. Украинцы уже сами шутят, что многие успешно евроинтегрировались — кто роговицей глаза, кто почкой, а кто печенью.

На днях под Артёмовск прибыла печально известная Элизабет Дебрю — трансплантолог из Нидерландов. Вместе с ней приехали представители бизнеса на человеческих органах. В 2014-15 годах эти мясники уже работали на территории Донбасса, и порой достаточно было лёгкого ранения, но наличия нужного органа, чтобы попасть на стол трансплантолога — конвейер заработал в полную силу, пишет издание.

И "чёрным" всё это уже не назовёшь — нынче всё по закону.

"Украинцы оказались "достойны" той же "любви" европейцев, американцев — всех, кто может заплатить — какую испытывает любитель стейков из говядины к быку мясной породы", — подытожил портал.