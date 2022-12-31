Пасечник: ВСУ регулярно пытаются прорвать оборону, но бойцы РФ отбивают атаки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) часто предпринимают попытки прорваться на линии боевого соприкосновения (ЛБС), следует из заявления врио руководителя ЛНР Леонида Пасечника.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения продолжают успешно отбивать все атаки украинских военных. Кроме того, Пасечник назвал обстановку на линии соприкосновения тяжёлой и сложной.

"Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников", — указал Пасечник.

По его словам, такие действия ВСУ оборачиваются для киевского режима разгромом. Как пояснил врио главы ЛНР, ситуация на ЛБС по-прежнему находится под контролем российской армии.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев рассматривает направление Кременной на территории республики в качестве приоритетного для дальнейшего штурма.