Вооружённые силы Украины (ВСУ) часто предпринимают попытки прорваться на линии боевого соприкосновения (ЛБС), следует из заявления врио руководителя ЛНР Леонида Пасечника.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения продолжают успешно отбивать все атаки украинских военных. Кроме того, Пасечник назвал обстановку на линии соприкосновения тяжёлой и сложной.
"Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников", — указал Пасечник.
По его словам, такие действия ВСУ оборачиваются для киевского режима разгромом. Как пояснил врио главы ЛНР, ситуация на ЛБС по-прежнему находится под контролем российской армии.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев рассматривает направление Кременной на территории республики в качестве приоритетного для дальнейшего штурма.
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