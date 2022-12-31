В Лисичанске Луганской Народной Республики ликвидирован агент Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах, мужчина готовился к совершению террористических актов на территории ЛНР. Отмечается, что агента удалось выявить в результате совместных мероприятий спецслужб и сотрудников МВД РФ.
По словам собеседника агентства, во время задержания подозреваемый начал оказывать сопротивление силовикам. Он добавил, что мужчина бросил гранату в оперативников. Кроме того, агент СБУ выкрикивал националистические лозунги.
Специалисты российских спецслужб ликвидировали его на месте ЧП.
Ранее стало известно, что украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом России в 2020 и 2021 годах, был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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