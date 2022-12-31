Подберёзкин: новые ракетоносцы и бомбардировщики ВКС РФ разнесут ВСУ в следующем году

В следующем году на вооружение ВКС России поступят стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и бомбардировщики Ту-22МЗМ. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Военный эксперт, политолог Алексей Подберёзкин считает, что они станут уникальными самолётами после модернизации. Необходимо сделать так, чтобы бомбардировщики смогли наносить удары, не заходя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО).

"Это не такие уж новые самолёты. Да, их здорово модернизировали, но эта модернизация идёт уже не первый год. Ту-22 — это бомбардировщики, которые у нас не считались стратегическими, а оперативно-тактическими, но они могут выполнять и эту функцию. Так что и Ту-95, и Ту-160 систематически модернизируют", — сообщил эксперт в беседе с "Украиной.ру".

Обезопасить новые самолёты от диверсий ВСУ смогут танки, поставленные на чужом аэродроме, резюмировал Подберёзкин.