Три пункта временной дислокации наёмников в ДНР были поражены силами ВКС РФ

Российская авиация уничтожила в ДНР три пункта временной дислокации иностранных наемников, нанеся по ним высокоточный удар. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики", — рассказали в Минобороны.

Согласно сводке российского оборонного ведомства, на Донецком направлении ВС РФ продолжают своё наступление. Там в течение минувших суток было уничтожено более 80 ВСУшников, а также 9 единиц боевой техники.