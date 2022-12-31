Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов часто делает весьма радикальные заявления.
В очередной раз он намекнул, что в следующем году (или даже завтра) ВСУ нанесут удар по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Скоро в Москве будет звучать воздушная тревога"", — процитировал русофоба ведущий Первого канала.
Но ведь "новогодние подарки" раздает генерал армии России Сергей Суровикин, отметил Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.