Глава Совбеза Украины Данилов: "Скоро в Москве будет звучать воздушная тревога"

Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов часто делает весьма радикальные заявления.

В очередной раз он намекнул, что в следующем году (или даже завтра) ВСУ нанесут удар по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Скоро в Москве будет звучать воздушная тревога"", — процитировал русофоба ведущий Первого канала.

Но ведь "новогодние подарки" раздает генерал армии России Сергей Суровикин, отметил Осташко.