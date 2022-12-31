Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал "Военное дело".
По его данным, в город российские военные зашли с южной стороны. Также бойцы ВС РФ прорвались в Клещеевку, находящуюся южнее Артёмовска.
В сообщении говорится и о нескольких новейших танках Т-90М "Прорыв", которые поступили в распоряжение военных России. Отмечается, что они их уже получили и применяют в боях.
Сегодня также появились сообщения о попадании в гостиницу "Алфавито" в центре Киева, где могли находиться иностранные наёмники.
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