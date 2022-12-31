Осенний призыв в Российской Федерации завершён, в войска призваны 120 тысяч человек.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В Министерстве обороны напомнили, что призывники к участию в специальной операции на Украине не привлекаются.
Сегодня, 31 декабря, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. А президент Владимир Путин вручил госнаграду — орден Святого Георгия III степени — генералу Сергею Суровикину.
Ранее Суровикин был известен благодаря своей успешной работе в ходе сирийской кампании, но СВО сделала его максимально узнаваемым, так как он стал лицом спецоперации, персонифицировав непосредственное командование операцией.
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Командующий группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин во время нанесения 29 декабря массированного удара по Украины воспользовался просчётом ВСУ.