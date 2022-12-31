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Осенний призыв в России завершён, в войска призваны 120 тысяч человек

Силовые структуры

Осенний призыв в Российской Федерации завершён, в войска призваны 120 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Министерстве обороны напомнили, что призывники к участию в специальной операции на Украине не привлекаются.

Сегодня, 31 декабря, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. А президент Владимир Путин вручил госнаграду — орден Святого Георгия III степени — генералу Сергею Суровикину.

Ранее Суровикин был известен благодаря своей успешной работе в ходе сирийской кампании, но СВО сделала его максимально узнаваемым, так как он стал лицом спецоперации, персонифицировав непосредственное командование операцией.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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