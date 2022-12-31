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Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы

Силовые структуры

Воздушная тревога объявлена на всей Украине.

При этом киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.

Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Наносится удар по Украине, летят БПЛА, тревога ревёт по всей Украине. Власти сообщают, что ПВО пытается сбить дроны", — в частности, сообщили военкоры.

Одна из ракет ПВО упала где-то в Киеве. ВСУ заявляют, что сбили одну ракету и работали по дронам. Также поражены объекты в Херсоне и Никополе. В Херсоне и Херсонской области пропал свет. 

Ранее сообщалось, что украинские войска в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Макеевку. А над Белгородской областью сработала система ПВО, сбито несколько снарядов РСЗО.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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