Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей Украине.

При этом киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.

Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Наносится удар по Украине, летят БПЛА, тревога ревёт по всей Украине. Власти сообщают, что ПВО пытается сбить дроны", — в частности, сообщили военкоры.

Одна из ракет ПВО упала где-то в Киеве. ВСУ заявляют, что сбили одну ракету и работали по дронам. Также поражены объекты в Херсоне и Никополе. В Херсоне и Херсонской области пропал свет.

Ранее сообщалось, что украинские войска в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Макеевку. А над Белгородской областью сработала система ПВО, сбито несколько снарядов РСЗО.