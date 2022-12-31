Воздушная тревога объявлена на всей Украине.
При этом киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.
Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Наносится удар по Украине, летят БПЛА, тревога ревёт по всей Украине. Власти сообщают, что ПВО пытается сбить дроны", — в частности, сообщили военкоры.
Одна из ракет ПВО упала где-то в Киеве. ВСУ заявляют, что сбили одну ракету и работали по дронам. Также поражены объекты в Херсоне и Никополе. В Херсоне и Херсонской области пропал свет.
Ранее сообщалось, что украинские войска в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Макеевку. А над Белгородской областью сработала система ПВО, сбито несколько снарядов РСЗО.
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