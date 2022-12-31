Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщают власти Белгородской области
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", — заявил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков.
А тем временем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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