Над Белгородской областью сработала система ПВО, сбито 4 снаряда РСЗО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Сбито четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщают власти Белгородской области

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", — заявил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков.

А тем временем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.