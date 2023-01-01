Зеленский: Украина "должна вернуть" Мелитополь, Сватово, Крым и другие территории

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением, в котором пожаловался на массированные ракетные удары российских военных 31 декабря. Также он перечислил города, которые "должна вернуть" под свой контроль Украина.

Названы были Мелитополь, Сватово, Кременная и ряд других.

По словам Зеленского вооружённым силам Украины (ВСУ) "нужно вернуть" все потерянные территории, в том числе Крым и Донбасс, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Ранее беженка из Одессы обратилась с новогодними пожеланиями к Зеленскому и выразила надежду на то, что для него 2023-й год станет последним как для главы государства.