С 1 января 2023 года, согласно указу российского президента Владимира Путина, штатная численность военных ВС РФ увеличивается на 137 тысяч.
В документе сказано, что численность армии России вырастет до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 составят военнослужащие.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Москва планирует увеличить численность армии из-за курса Запада, направленного на сдерживание РФ. По его словам, Североатлантический альянс продолжает продвигаться к российским границам.
31 декабря Шойгу, поздравляя военных ВС РФ с наступающим Новым годом, поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении долга.
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