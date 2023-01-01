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C 1 января штатная численность военных ВС РФ увеличивается на 137 тысяч человек

Силовые структуры

С 1 января 2023 года, согласно указу российского президента Владимира Путина, штатная численность военных ВС РФ увеличивается на 137 тысяч.

В документе сказано, что численность армии России вырастет до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 составят военнослужащие.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Москва планирует увеличить численность армии из-за курса Запада, направленного на сдерживание РФ. По его словам, Североатлантический альянс продолжает продвигаться к российским границам.

31 декабря Шойгу, поздравляя военных ВС РФ с наступающим Новым годом, поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении долга.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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