ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях

Армия России продолжает наносить массированные ракетные удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Стало известно о применении дронов ВС РФ в Днепропетровской и Николаевской областях.

Как сообщает "Военное обозрение", взрывы поразили военные объекты в месте концентрации резервов Вооружённых сил Украины. В частности, в Днепропетровской области ВСУ готовились перебросить силы в район Артёмовска.

Также имеется информации о взрывах в Одесской области. Отработала система ПВО Украины.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге по всей Украине и взрывах в Киеве.