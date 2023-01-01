Армия России продолжает наносить массированные ракетные удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Стало известно о применении дронов ВС РФ в Днепропетровской и Николаевской областях.
Как сообщает "Военное обозрение", взрывы поразили военные объекты в месте концентрации резервов Вооружённых сил Украины. В частности, в Днепропетровской области ВСУ готовились перебросить силы в район Артёмовска.
Также имеется информации о взрывах в Одесской области. Отработала система ПВО Украины.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге по всей Украине и взрывах в Киеве.
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Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск с южной стороны.