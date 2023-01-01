Во время ночной атаки на Киевскую область разбит важный энергообъект

Во время ночной атаки на Киевскую область повреждён важный энергетический объект.

Это уже подтвердил "гауляйтер" областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Целью ночного налёта "Шахидов" на новый год был объект энергетики. Масштаб разрушений не сообщается", — заявил глава ОГА.

Однако перед этим киевская власть заявляла, что системы ПВО сбили все беспилотные летательные аппараты, которые летели на столицу Украины и область, комментируют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, в новогоднюю ночь воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Киеве были слышны взрывы.