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Во время ночной атаки на Киевскую область разбит важный энергообъект

Силовые структуры

Во время ночной атаки на Киевскую область повреждён важный энергетический объект.

Это уже подтвердил "гауляйтер" областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Целью ночного налёта "Шахидов" на новый год был объект энергетики. Масштаб разрушений не сообщается", — заявил глава ОГА.

Однако перед этим киевская власть заявляла, что системы ПВО сбили все беспилотные летательные аппараты, которые летели на столицу Украины и область, комментируют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, в новогоднюю ночь воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Киеве были слышны взрывы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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