Минобороны РФ анонсировало восемь международных военных учений в России

Представители Минобороны РФ сообщили, что в этом году сухопутные войска нашей страны примут участие в восьми международных учениях. Они состоятся на территории России, отметили в военном ведомстве.

По информации министерства, в 2023 году пройдут учения с Индией "Индра-2023". Также в МО анонсировали мероприятия с Пакистаном "Дружба-2023", Монголией "Селенга-2023", Вьетнамом, Лаосом и Алжиром.

"Спланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение членов ШОС "Мирная миссия — 2023", — сказали в МО.

Вместе с этим в Минобороны подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации примут участие в тренировках с подразделениями сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023" и с миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство — 2023" в Армении.