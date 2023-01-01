Войска ВС РФ уничтожили базу элитного спецназа ВСУ в Хмельницком ракетным ударом

ВС РФ произвели массированную ракетную атаку территории Украины 31 декабря 2022 года. Российская армия нанесла поражение пункту размещения 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины в городе Хмельницкий.

Данный объект — крупнейший центр подготовки спецназовцев ВСУ в западной части страны. Там же располагались подразделения, понёсшие крупные потери после ударов армии России по Яворовскому полигону во Львовской области.

8-му полку ССО нанесён колоссальный ущерб: есть десятки "двухсотых" и "трёхсотых". На объекте могли располагаться иностранные офицеры-инструкторы.

Против российской ракеты ПВО Украины оказалась бессильной.