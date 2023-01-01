ВС РФ произвели массированную ракетную атаку территории Украины 31 декабря 2022 года. Российская армия нанесла поражение пункту размещения 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины в городе Хмельницкий.
Данный объект — крупнейший центр подготовки спецназовцев ВСУ в западной части страны. Там же располагались подразделения, понёсшие крупные потери после ударов армии России по Яворовскому полигону во Львовской области.
8-му полку ССО нанесён колоссальный ущерб: есть десятки "двухсотых" и "трёхсотых". На объекте могли располагаться иностранные офицеры-инструкторы.
Против российской ракеты ПВО Украины оказалась бессильной.
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