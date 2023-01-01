МК: эксперты спрогнозировали окончание спецоперации в 2023 году при взятии ВС РФ двух городов Украины

Военные эксперты спрогнозировали дальнейший ход спецоперации в 2023 году. Об этом они рассказали корреспондентам "МК".

Политолог Сергей Марков заявил, что мирное решение конфликта возможно при взятии ВС РФ одного из крупных городов. Для этого подходят Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр. Эксперт утверждает, что при взятии двух городов Запад сам пойдёт на диалог.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин полагает, что Россия нацелится на Херсон и Запорожье в новом году.

"На Донбасском направлении важно взять Марьинку и Артёмовск (Бахмут). Дальше — степи, за ними Славянск и Краматорск. Но планы по нашим наступательным операциям принципиально важно держать в тайне. Откуда мы будем наступать — со стороны Белоруссии или откуда-то ещё, противнику знать совершенно необязательно", — сказал эксперт.

Марков утверждает, что слухи о возможной "заморозке" конфликта являются безосновательными. США будут дальше оказывать военную помощь ВСУ и не пойдут на мирные переговоры до окончания зимней кампании.

Дандыкин заявил, что зимой боевые действия не затихнут, поскольку ракетные удары по Украине приносят свои плоды. Сократилась линия фронта: раньше она была 1000 км, сейчас составляет около 850 км. Эксперт считает, что в начале 2023 года России нацелится на наведение порядка на приграничных территориях, близких к линии боевого соприкосновения.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков отметил события, которые произойдут в зоне СВО вне зависимости от динамики на фронтах.

"Будет продолжаться форсированная и тотальная дерусификация украинского общества через искоренение русского языка, репрессии на УПЦ и уничтожение общего с Россией прошлого: снос памятников, переписывание истории, восхваление пособников Гитлера и всех противников и врагов России", — говорит Скориков.