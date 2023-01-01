Киевский преступный режим начал отжимать Киево-Печерскую Лавру.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
С сегодня, 1 января, Украинской православной церкви (УПЦ) закрыт доступ к храмам Верхней Лавры — Трапезной церкви и Успенскому собору (главный храм лавры).
Никого не пускают, у входа установлена табличка, что Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра закрыт до 2 января.
"На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра, а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя Лавра). Они все наши, эти территории, но нас туда не пускают", — заявил настоятель митрополит Павел.
Национальный заповедник отказался продлевать договоры аренды на 2023 год, но в юротделе УПЦ заявили, что церковь имеет право и далее использовать храмы Верхней Лавры.
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