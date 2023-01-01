На восстановление энергетической системы Украины уйдут годы.
Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы Украины необходимы месяцы, если не годы", — рассказывает начальник правления украинской компании Владимир Кудрицкий.
По его словам, на данным момент отмечен беспрецедентный уровень повреждений оборудования Незалежной. При этом критические повреждения отмечены и на гидроэлектростанциях, и на тепловых станциях.
Ранее в Киевской ВГА сообщили, что во время ночной атаки был разбит важный энергообъект.
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