"Укрэнерго": на восстановление энергосистемы Украины уйдут годы

На восстановление энергетической системы Украины уйдут годы.

Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы Украины необходимы месяцы, если не годы", — рассказывает начальник правления украинской компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, на данным момент отмечен беспрецедентный уровень повреждений оборудования Незалежной. При этом критические повреждения отмечены и на гидроэлектростанциях, и на тепловых станциях.

Ранее в Киевской ВГА сообщили, что во время ночной атаки был разбит важный энергообъект.