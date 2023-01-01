Минобороны: ВКС РФ сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР

В Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации поразили вертолёт Ми-8 Украины, который находился в Донецкой Народной Республике.

"Истребительной авиацией у Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ", — подчеркнули в военном ведомстве.

Вместе с этим в МО сообщили о потерях армии Украины на Купянском направлении. По данным министерства, ВС России ликвидировали свыше 40 солдат ВСУ.

Ранее представители Минобороны рассказали об уничтожении шести групп украинских диверсантов в ДНР и Запорожской области.