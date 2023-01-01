Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон

Российский десантники ведут наступление в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-каналах. Одним из постов поделился у себя военный эксперт Даниил Безсонов.

Отмечается, что десантникам поставлена задача уничтожить и разгромить оборону противника на опорных пунктах и блокировать город со всех сторон.

Также поступает информация о ликвидации ночью украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) западнее населённого пункта Бахмутское. Военные России также уничтожили контратакующих противников в Андреевке.

Ранее в субботу появились сообщения, что российские десантники прорвали оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске и зашли в город с южной стороны. Однако подтверждения данной информации пока нет.