Советник Арестович хочет провозгласить на Украине монархию

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович хочет провозгласить в Незалежной монархию.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Провозглашение монархии в Украине является очень логичным шагом. Это позволит заявить права на наследство Киевской Руси и иметь фигуру, которая объединит всех украинцев", — сказал 1 января украинский пропагандист.

Ведущий Первого канала отметил, что конкретное имя будущего "украинского короля" Арестович так и не назвал. Возможно, сам метит в правители, а может "мягко стелет" под Зеленского.

Ранее сообщалось, что главе ГУР Буданову пора поучиться врать у Арестовича.