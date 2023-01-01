Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович хочет провозгласить в Незалежной монархию.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Провозглашение монархии в Украине является очень логичным шагом. Это позволит заявить права на наследство Киевской Руси и иметь фигуру, которая объединит всех украинцев", — сказал 1 января украинский пропагандист.
Ведущий Первого канала отметил, что конкретное имя будущего "украинского короля" Арестович так и не назвал. Возможно, сам метит в правители, а может "мягко стелет" под Зеленского.
Ранее сообщалось, что главе ГУР Буданову пора поучиться врать у Арестовича.
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