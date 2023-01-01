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Советник Арестович хочет провозгласить на Украине монархию

Силовые структуры

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович хочет провозгласить в Незалежной монархию.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Провозглашение монархии в Украине является очень логичным шагом. Это позволит заявить права на наследство Киевской Руси и иметь фигуру, которая объединит всех украинцев", — сказал 1 января украинский пропагандист.

Ведущий Первого канала отметил, что конкретное имя будущего "украинского короля" Арестович так и не назвал. Возможно, сам метит в правители, а может "мягко стелет" под Зеленского.

Ранее сообщалось, что главе ГУР Буданову пора поучиться врать у Арестовича.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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