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Ходаковский признался, что его бывшие друзья выбрали сторону ВСУ: "Я бы их не убил"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о друзьях, споры с которыми "превратились в военное противостояние".

Ходаковский признался, что его бывшие друзья выбрали сторону ВСУ: "Я бы их не убил"

Бывший командир донецкой "Альфы" объяснил, что его друзья, с которыми он сидел за одним столом до Майдана, стали его противниками.

"У меня остались на "той" стороне люди, судьба которых меня волнует. Вопреки ожиданию — это не наши тайные сторонники, и даже наоборот — скорее, противники", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Он вспомнил, что эти люди ругали Россию, но заверяли, что к русским относятся хорошо. 

"Наши тогдашние споры превратились в военное противостояние", — объяснил военачальник.

Ходаковский признался, что не хотел бы смерти людей, которые когда-то были ему дороги.

"Я не знаю судьбы этих людей, и встретив их на поле боя — я бы их не убил", — написал комбат "Востока".

Он пришёл к выводу, что военный конфликт был неизбежен, так как столкнулись убеждения.

Ранее Александр Ходаковский предположил, что на СВО ожидается "гроза".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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