Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о друзьях, споры с которыми "превратились в военное противостояние".
Бывший командир донецкой "Альфы" объяснил, что его друзья, с которыми он сидел за одним столом до Майдана, стали его противниками.
"У меня остались на "той" стороне люди, судьба которых меня волнует. Вопреки ожиданию — это не наши тайные сторонники, и даже наоборот — скорее, противники", — написал Ходаковский в своём микроблоге.
Он вспомнил, что эти люди ругали Россию, но заверяли, что к русским относятся хорошо.
"Наши тогдашние споры превратились в военное противостояние", — объяснил военачальник.
Ходаковский признался, что не хотел бы смерти людей, которые когда-то были ему дороги.
"Я не знаю судьбы этих людей, и встретив их на поле боя — я бы их не убил", — написал комбат "Востока".
Он пришёл к выводу, что военный конфликт был неизбежен, так как столкнулись убеждения.
Ранее Александр Ходаковский предположил, что на СВО ожидается "гроза".
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