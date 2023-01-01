Ходаковский признался, что его бывшие друзья выбрали сторону ВСУ: "Я бы их не убил"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о друзьях, споры с которыми "превратились в военное противостояние".

Бывший командир донецкой "Альфы" объяснил, что его друзья, с которыми он сидел за одним столом до Майдана, стали его противниками.

"У меня остались на "той" стороне люди, судьба которых меня волнует. Вопреки ожиданию — это не наши тайные сторонники, и даже наоборот — скорее, противники", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Он вспомнил, что эти люди ругали Россию, но заверяли, что к русским относятся хорошо.

"Наши тогдашние споры превратились в военное противостояние", — объяснил военачальник.

Ходаковский признался, что не хотел бы смерти людей, которые когда-то были ему дороги.

"Я не знаю судьбы этих людей, и встретив их на поле боя — я бы их не убил", — написал комбат "Востока".

Он пришёл к выводу, что военный конфликт был неизбежен, так как столкнулись убеждения.

Ранее Александр Ходаковский предположил, что на СВО ожидается "гроза".