Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предположил, что обстоятельства нас торопят, поэтому на СВО ожидается "гроза".
Ходаковский признал, что его прогноз по поводу заметных кадровых перестановок в российской армии не сбылся. Он считает, что накопленный потенциал ВС РФ позволяет надеяться на перехват инициативы у ВСУ.
"Накоплен некоторый потенциал, позволяющий нам рассчитывать на перехват инициативы у противника. Только бой может показать реализуемость планов, но саккумулированные резервы возбуждают желания — поэтому в воздухе пахнет озоном", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он считает, что кадровые решения приостановлены, так как ожидается "гроза". Он напомнил о своих словах про то, что ВС РФ требуется время на восстановление. Он не исключил, что обстоятельства нас торопят.
Ране Александр Ходаковский призывал поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние.
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