Ходаковский предсказал скорую "грозу" на СВО: "В воздухе пахнет озоном"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предположил, что обстоятельства нас торопят, поэтому на СВО ожидается "гроза".

Ходаковский признал, что его прогноз по поводу заметных кадровых перестановок в российской армии не сбылся. Он считает, что накопленный потенциал ВС РФ позволяет надеяться на перехват инициативы у ВСУ.

"Накоплен некоторый потенциал, позволяющий нам рассчитывать на перехват инициативы у противника. Только бой может показать реализуемость планов, но саккумулированные резервы возбуждают желания — поэтому в воздухе пахнет озоном", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он считает, что кадровые решения приостановлены, так как ожидается "гроза". Он напомнил о своих словах про то, что ВС РФ требуется время на восстановление. Он не исключил, что обстоятельства нас торопят.

Ране Александр Ходаковский призывал поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние.