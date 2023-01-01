Стая ударных беспилотных летательных аппаратов российской армии атакует Украину.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Взрываются инфраструктурные объекты в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях Незалежной, отмечают и очевидцы.
"Беспилотники-камикадзе "Герань-2" летят несколькими группами", — пишут военкоры.
Напомним, в уходящую ночь 2022 года после воздушной тревоги по всей Украине было уничтожено несколько критических объектов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские источники в панике сообщают, что российская военная техника движется на юге Украины.