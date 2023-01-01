Атака дронов на Украину: взрывы гремят в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях

Стая ударных беспилотных летательных аппаратов российской армии атакует Украину.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Взрываются инфраструктурные объекты в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях Незалежной, отмечают и очевидцы.

"Беспилотники-камикадзе "Герань-2" летят несколькими группами", — пишут военкоры.

Напомним, в уходящую ночь 2022 года после воздушной тревоги по всей Украине было уничтожено несколько критических объектов.