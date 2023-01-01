Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-советник президента Соскин раскритиковал Зеленского за слова о будущем Украины
Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении
Fox News: как только Зеленский даст слабину, Запад бросит Украину
Ходаковский признался, что его бывшие друзья выбрали сторону ВСУ: "Я бы их не убил"
Советник Арестович хочет провозгласить на Украине монархию
Писатель Уиппл: Байден потерял сон после ухода американских военных из Афганистана
Генсек НАТО призвал Европу и США готовиться к затяжному конфликту на Украине
Глава Хмельницкой ОВА Гамалий подтвердил поражение базы элитного полка спецназа ВСУ
Читатели DM раскритиковали Зеленского за призыв к захвату Крыма: безумец разрушит Украину

Атака дронов на Украину: взрывы гремят в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях

Силовые структуры

Стая ударных беспилотных летательных аппаратов российской армии атакует Украину.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Взрываются инфраструктурные объекты в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях Незалежной, отмечают и очевидцы.

"Беспилотники-камикадзе "Герань-2" летят несколькими группами", — пишут военкоры.

Напомним, в уходящую ночь 2022 года после воздушной тревоги по всей Украине было уничтожено несколько критических объектов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Колонны военной техники войск ВС России идут в зону боевых действий на юге

Украинские источники в панике сообщают, что российская военная техника движется на юге Украины.

Колонны военной техники войск ВС России идут в зону боевых действий на юге
Российские десантники прорвали оборону ВСУ и зашли в Артёмовск с южной стороны
Российские десантники прорвали оборону ВСУ и зашли в Артёмовск с южной стороны
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
ВС РФ ракетным ударом уничтожили базу 8-го полка ССО ВСУ в Хмельницком
Знак зодиака 1 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор Сергей Лебедев
Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон
Министр обороны Украины Резников заявил о количестве оставшихся у ВС РФ ракет
Newsweek: на американскую ЧВК "Моцарт" объявили охоту в гостиницах Украины
Newsweek: на американскую ЧВК "Моцарт" объявили охоту в гостиницах Украины
Последние материалы
Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении
Fox News: как только Зеленский даст слабину, Запад бросит Украину
Ходаковский признался, что его бывшие друзья выбрали сторону ВСУ: "Я бы их не убил"
Советник Арестович хочет провозгласить на Украине монархию
Писатель Уиппл: Байден потерял сон после ухода американских военных из Афганистана
Генсек НАТО призвал Европу и США готовиться к затяжному конфликту на Украине
Глава Хмельницкой ОВА Гамалий подтвердил поражение базы элитного полка спецназа ВСУ
Читатели DM раскритиковали Зеленского за призыв к захвату Крыма: безумец разрушит Украину
Свет в Киеве в новогоднюю ночь был. Украина лжёт о состоянии своей энергосистемы
Кива: Зеленский спровоцирует Путина на ядерный удар по Украине в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников