России стоит перенять иранский опыт использования кораблей-носителей для ударов по ВСУ

В ходе военных учений Zolfaghar 1401 армия Ирана отрабатывала удары по порту потенциального противника дронами Ababil-2 и Arash. Беспилотники запускались с десантного корабля Lavan типа Hengam. Эксперты высказали мнение, что данные плавсредства могут стать настоящей грозной силой на море, пишет "Военное обозрение".

России следует перенять опыт Ирана и использовать корабли в ходе спецоперации. Прикрыв их ПВО, каждый их выход был бы серьёзной проблемой для ВСУ. С борта могут подниматься дроны и направляться к цели в береговой или прибрежной зоне. Возможна атака как инфраструктуры, так и катеров и кораблей противника в районе акватории военной базы.