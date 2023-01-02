Второй раз за ночь в Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили украинские СМИ. По данным изданий, удары наносили по обе стороны Днепра.
"Киев, взрывы на левом берегу — работа ПВО", — сообщили журналисты "Зеркала недели".
Первые удары зафиксировали на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Позже столичные власти сообщили, что взрывы раздались и на левом берегу Днепра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.