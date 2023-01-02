Российская артиллерия ударила по локации, где ВСУ держали бронированную технику, сообщили бойцы ВС России.
Согласно информации, удар нанесли из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" 2А36 на Запорожском направлении.
"Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", — передаёт РИА Новости.
По словам собеседников агентства, цель выследили с помощью дронов и оперативно передали координаты артиллеристам, которые нанесли точный удар по локации ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.