В ЛНР заявили о ликвидации до 50 украинских военных

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о наступлении российских военных в этом регионе.

По информации ведомства, армия нашей страны за минувшие 24 часа ликвидировала до 50 солдат ВСУ. Вместе с этим в НМ ЛНР отметили, что Украина потеряла два танка и три бронетранспортёра.

"Уничтожены шесть единиц автомобильной техники и одна артиллерийская установка противника", — добавили в ведомстве.

Ранее в ЛНР сообщалось о ликвидации до 90 украинских военных, трёх танков и пяти бронетранспортёров.