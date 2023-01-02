Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о наступлении российских военных в этом регионе.
По информации ведомства, армия нашей страны за минувшие 24 часа ликвидировала до 50 солдат ВСУ. Вместе с этим в НМ ЛНР отметили, что Украина потеряла два танка и три бронетранспортёра.
"Уничтожены шесть единиц автомобильной техники и одна артиллерийская установка противника", — добавили в ведомстве.
Ранее в ЛНР сообщалось о ликвидации до 90 украинских военных, трёх танков и пяти бронетранспортёров.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.