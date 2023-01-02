В Киеве после ночных атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры

В результате ночной атаки дронов РФ в Киеве поражены энергетические объекты.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Начались аварийные отключения электроэнергии, соответственно обесточены объекты теплоснабжения, в частности, отметил мэр.

Также слышны были взрывы в Днепропетровске и Запорожье. На объекте в Днепропетровске пожар после ударов "Геранями".

Новые взрывы в Киеве, ранее один из взрывов прогремел в Деснянском районе, пишет Кличко в соцсетях. Опасность на Киевщине сохраняется, силы противовоздушной обороны работают по целям, подтвердили и в Областной администрации.

В одном из районов Киева большое количество карет скорой помощи и полиции.