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В Киеве после ночных атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Силовые структуры

В результате ночной атаки дронов РФ в Киеве поражены энергетические объекты.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Начались аварийные отключения электроэнергии, соответственно обесточены объекты теплоснабжения, в частности, отметил мэр.

Также слышны были взрывы в Днепропетровске и Запорожье. На объекте в Днепропетровске пожар после ударов "Геранями".

Новые взрывы в Киеве, ранее один из взрывов прогремел в Деснянском районе, пишет Кличко в соцсетях. Опасность на Киевщине сохраняется, силы противовоздушной обороны работают по целям, подтвердили и в Областной администрации.

В одном из районов Киева большое количество карет скорой помощи и полиции.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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