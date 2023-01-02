МК: Овчинский оценил сообщения о "чёрных трансплантологах" в подразделениях ВСУ на Украине

Конфликт на Украине позволил наживаться "чёрным трансплантологам". Об этом подробно рассказал советник министра внутренних дел России, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, почётный сотрудник МВД РФ, автор книг по борьбе с оргпреступностью Владимир Овчинский в беседе с "МК".

Он отметил, что с начала СВО в подразделения ВСУ идёт доставка оборудования и контейнеров для транспортировки человеческих органов. После проведения операций тела сжигаются. О деятельности "черных трансплантологов" стало известно ещё в 2014 году во время военно-гражданского конфликта в Донбассе.

Овчинский отметил, что органы человека изымаются не только у убитых, но и у здоровых людей. Жертвами становятся российские пленные или мирные жители, оказавшиеся не в то время и не в том месте.

"Чёрная трансплантология" работает под прикрытием известной медицинской неправительственной организации.