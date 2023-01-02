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ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка

Силовые структуры

Под Артёмовском (Бахмутом) российскими военными 1 января ликвидирован один из активных деятелей украинского майдана идейный нацист, бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Отмечается, что в политике он прославился как генератор самых комичных идей. Например, выступал за легализацию проституции, предлагая направить все средства от этой "профессии" в казну государства, чтобы поднять бюджет.

Также Гаврилюк был колоритным персонажем на протяжении всей жизни, отмечает издание.

Над ним потешались, как российские, так и украинские комики. А в 2016 году студия "Квартал 95" даже выпустила о нём комедийную короткометражку — "Козак Гавриляк".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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