ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка

Под Артёмовском (Бахмутом) российскими военными 1 января ликвидирован один из активных деятелей украинского майдана идейный нацист, бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Отмечается, что в политике он прославился как генератор самых комичных идей. Например, выступал за легализацию проституции, предлагая направить все средства от этой "профессии" в казну государства, чтобы поднять бюджет.

Также Гаврилюк был колоритным персонажем на протяжении всей жизни, отмечает издание.

Над ним потешались, как российские, так и украинские комики. А в 2016 году студия "Квартал 95" даже выпустила о нём комедийную короткометражку — "Козак Гавриляк".