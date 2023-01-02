Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Херсон и спел песню о Бандере*

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в оккупированный ВСУ город Херсон вместе с супругой. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

"Вместе с херсонскими бандеровцами спели "Батько наш Бандера”. Всё, что нужно знать россиянам об украинском единстве", — заявил экс-президент Украины.

Опубликовано видео с его визитом. На кадрах видно, как экс-лидер входит в неизвестное здание, где его встречают женщины, напевающие песню, посвященную Степану Бандере* — главе "Организации украинских националистов"**. Далее Порошенко присоединяется к пению.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ