Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в оккупированный ВСУ город Херсон вместе с супругой. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
"Вместе с херсонскими бандеровцами спели "Батько наш Бандера”. Всё, что нужно знать россиянам об украинском единстве", — заявил экс-президент Украины.
Опубликовано видео с его визитом. На кадрах видно, как экс-лидер входит в неизвестное здание, где его встречают женщины, напевающие песню, посвященную Степану Бандере* — главе "Организации украинских националистов"**. Далее Порошенко присоединяется к пению.
* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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