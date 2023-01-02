Глава Белгородской области: ВСУ обстреляли село Муром

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала село Муром, которое расположено в Шебекинском городском округе.

По информации чиновника, в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с этим глава региона заявил, что из-за обстрела повреждены крыши двух домовладений. У них выбиты окна, добавил губернатор.

"Оперативные службы находятся на месте", — подчеркнул он.

Ранее Гладков сказал, что за год от обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 22 мирных жителя.