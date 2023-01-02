Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала село Муром, которое расположено в Шебекинском городском округе.
По информации чиновника, в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с этим глава региона заявил, что из-за обстрела повреждены крыши двух домовладений. У них выбиты окна, добавил губернатор.
"Оперативные службы находятся на месте", — подчеркнул он.
Ранее Гладков сказал, что за год от обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 22 мирных жителя.
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