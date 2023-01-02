Кашеварова считает, что СВО может растянуться на годы и многие волны мобилизаций

Журналистка Анастасия Кашеварова считает, что ВС РФ нужны кадровые перестановки, без которых конфликт на Украине, по её мнению, может продолжаться очень долго.

Кашеварова уверена в необходимости пересмотреть принцип руководства российской армией.

"И простые солдаты и среднее командное звено говорят одно и то же, что без глобальных перестановок в нашем генштабном лягушатнике война "до победного" может растянуться на годы и многие волны мобилизаций", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она отметила, что многие военнослужащие пошли на спецоперацию на Украине со своим снаряжением и со своей идеологией.

"Нам не было предоставлено ни материального, ни духовного. Ну а что ждать от тех, у кого вместо Конституции и морали только прайс в голове, смыслов, идеи и духовности. Там всё прогнило", — выразила своё мнение Анастасия.

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась о гибели мобилизованных в Макеевке.