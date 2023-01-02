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Кашеварова считает, что СВО может растянуться на годы и многие волны мобилизаций

Силовые структуры

Журналистка Анастасия Кашеварова считает, что ВС РФ нужны кадровые перестановки, без которых конфликт на Украине, по её мнению, может продолжаться очень долго.

Кашеварова считает, что СВО может растянуться на годы и многие волны мобилизаций

Кашеварова уверена в необходимости пересмотреть принцип руководства российской армией.

"И простые солдаты и среднее командное звено говорят одно и то же, что без глобальных перестановок в нашем генштабном лягушатнике война "до победного" может растянуться на годы и многие волны мобилизаций", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она отметила, что многие военнослужащие пошли на спецоперацию на Украине со своим снаряжением и со своей идеологией.

"Нам не было предоставлено ни материального, ни духовного. Ну а что ждать от тех, у кого вместо Конституции и морали только прайс в голове, смыслов, идеи и духовности. Там всё прогнило", — выразила своё мнение Анастасия.

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась о гибели мобилизованных в Макеевке.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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