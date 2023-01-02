Журналистка Анастасия Кашеварова объяснила следователям, которых направил в Макеевку Владимир Путин, на что следует обратить внимание при расследовании гибели мобилизованных РФ.
Президент РФ поручил разобраться в том, что произошло в Макеевке, и сообщить ему результат до Рождества.
Кашеварова опасается, что могут просто найти какого-нибудь "крайнего". При этом она дала совет тем, кому предстоит расследовать трагедию в Донецкой области.
"Мужики, следаки, включите туда ситуацию в Червонопоповке, в Сватово, в Кременной. Доложите президенту, что главная проблема не в вооружении, не в хохлах и америкосах, а в м…… отечественного производства", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Она выразила сожаление о том, что погибших вернуть уже нельзя.
Ранее Кашеварова объяснила, что спецоперация на Украине может растянуться на годы и многие волны мобилизаций.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.