Кашеварова о поручении Путина провести расследование в Макеевке: проблема не в хохлах и америкосах

Журналистка Анастасия Кашеварова объяснила следователям, которых направил в Макеевку Владимир Путин, на что следует обратить внимание при расследовании гибели мобилизованных РФ.

Президент РФ поручил разобраться в том, что произошло в Макеевке, и сообщить ему результат до Рождества.

Кашеварова опасается, что могут просто найти какого-нибудь "крайнего". При этом она дала совет тем, кому предстоит расследовать трагедию в Донецкой области.

"Мужики, следаки, включите туда ситуацию в Червонопоповке, в Сватово, в Кременной. Доложите президенту, что главная проблема не в вооружении, не в хохлах и америкосах, а в м…… отечественного производства", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она выразила сожаление о том, что погибших вернуть уже нельзя.

Ранее Кашеварова объяснила, что спецоперация на Украине может растянуться на годы и многие волны мобилизаций.