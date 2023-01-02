Рожин: в одном из батальонов 57-й ОМПБр ВСУ осталось всего около 100 человек

ВС РФ ведут обстрел позиций ВСУ в населённом пункте Бахмутское под Соледаром. Об этом проинформировал военкор Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

На Артёмовском направлении артиллерия России ведёт активные боевые действия. Наносятся удары по местам сосредоточения техники и живой силы ВСУ в Артёмовске, Клещеевке и Дылеевке.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что украинские подразделения держат оборону в районе Соледара и Артёмовска, проводят разведку боем, "прощупывая" позиции ВС РФ в промзоне. Один из батальонов 57-й бригады ВСУ понёс серьёзные потери. В нём осталось всего около 100 человек. Напоминаем, эта ОМПБр совершила попытки атаки позиций ВС РФ в юго-восточной части Артёмовска.