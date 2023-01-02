ВС РФ ведут обстрел позиций ВСУ в населённом пункте Бахмутское под Соледаром. Об этом проинформировал военкор Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
На Артёмовском направлении артиллерия России ведёт активные боевые действия. Наносятся удары по местам сосредоточения техники и живой силы ВСУ в Артёмовске, Клещеевке и Дылеевке.
Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что украинские подразделения держат оборону в районе Соледара и Артёмовска, проводят разведку боем, "прощупывая" позиции ВС РФ в промзоне. Один из батальонов 57-й бригады ВСУ понёс серьёзные потери. В нём осталось всего около 100 человек. Напоминаем, эта ОМПБр совершила попытки атаки позиций ВС РФ в юго-восточной части Артёмовска.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.