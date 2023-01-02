Гладков: при обстреле белгородского Мурома снаряды повредили могилы на кладбище

Сегодня вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе. Кроме частных домовладений, повреждения есть на кладбище. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков своём Telegram-канале.

По его словам, на кладбище прилетела часть снарядов, имеются повреждения не менее 15 могил.

Глава региона выразил недоумение, чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, назвав украинских боевиков извергами, которые пытаются уничтожить память.

Чиновник заявил, что в середине недели планируется инспекция, чтобы разобраться, как всё это будет восстанавливаться.

Позже Гладков сообщил об обстреле села Вязовое. Он отметил, что жертв и пострадавших нет, повреждены дома и линии электропередачи.