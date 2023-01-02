Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 2 января.
ВС РФ уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом проинформировал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — заявил эксперт.
Ранее данную информацию подтверждали и военкоры "Русской Весны".
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