Минобороны: ВС РФ уничтожили САУ Krab ВСУ польского производства в Херсонской области

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 2 января.

ВС РФ уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом проинформировал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — заявил эксперт.

Ранее данную информацию подтверждали и военкоры "Русской Весны".