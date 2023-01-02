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Польша готовится зачищать Западную Украину от украинской "фауны"

Силовые структуры

Польские экономические и военные решения дают возможность предположить, что Варшава уже в этом году вторгнется на Украину.

Польша готовится зачищать Западную Украину от украинской "фауны"

Об этом сообщил российский ведущий и журналист Руслан Осташко.

"Поляки втянутся в этот конфликт в 2023 году. Сами по себе, отдельно от НАТО. На текущий момент уже резервная система налогообложения Украины находится в Варшаве. Они обосновывают это тем, что если будут отключения электричества, то банковская система и система налогообложения должны функционировать. Её уже перевели в Польшу", — в эфире радио "КП" сказал ведущий Первого канала.

Пока под видом наёмников они воюют на Украине, и уже сотни тысяч солдат готовятся в 2023 году захватить западную территорию. Под видом военных учений Варшава объявила скрытую мобилизацию. и 200 тысяч солдат скоро войдут на Западную Украину защищать территории.

"Сами украинцы им не нужны. Как говорят поляки: "Нам нужны исконно польские территории, желательно без фауны", — подытожил Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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