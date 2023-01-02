Польша готовится зачищать Западную Украину от украинской "фауны"

Польские экономические и военные решения дают возможность предположить, что Варшава уже в этом году вторгнется на Украину.

Об этом сообщил российский ведущий и журналист Руслан Осташко.

"Поляки втянутся в этот конфликт в 2023 году. Сами по себе, отдельно от НАТО. На текущий момент уже резервная система налогообложения Украины находится в Варшаве. Они обосновывают это тем, что если будут отключения электричества, то банковская система и система налогообложения должны функционировать. Её уже перевели в Польшу", — в эфире радио "КП" сказал ведущий Первого канала.

Пока под видом наёмников они воюют на Украине, и уже сотни тысяч солдат готовятся в 2023 году захватить западную территорию. Под видом военных учений Варшава объявила скрытую мобилизацию. и 200 тысяч солдат скоро войдут на Западную Украину защищать территории.

"Сами украинцы им не нужны. Как говорят поляки: "Нам нужны исконно польские территории, желательно без фауны", — подытожил Осташко.