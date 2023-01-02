Артиллеристы российской армии нанесли удар по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на побережье Днепровского лимана в Очакове. Объектом поражения стали складские помещения у причала катеров. Об этом сообщает экспертный Telegram-канал "Рыбарь".
По мнению аналитиков канала, инфраструктурный объект с высокой долей вероятности использовался 73-м морским центром спецопераций ССО Украины.
Отмечается, что в результате попадания нескольких снарядов произошло возгорание.
Данных о потерях среди украинских формирований нет, однако замалчивание сведений об ударе и отсутствие характерной для украинских властей моментальной публикации кадров с места инцидента свидетельствует о точном попадании снарядов, заключают эксперты.
Ранее сегодня украинские источники сообщали о взрывах в Очакове и Станиславе Николаевской области.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.