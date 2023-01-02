Ксения Собчак прокомментировала сообщение МО РФ о том, что удары ВСУ нанесли по базе мобилизованных из-за активности сотовой связи.
Журналистка считает, что, называя причиной ударов системой HIMARS "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов", вина перекладывается на военнослужащих.
"Здесь важно вот что: сейчас государственное СМИ делает виноватыми в ударе самих мобилизованных", — написала Собчак в своём микроблоге.
Она напомнила, что мобилизованные находились в незащищенном месте.
"А еще, наверное, это единственное скопление людей в ДНР с мобильниками было. Да даже если и так, почему руководство не довело людям, что это может быть опасно? Ну придумайте что-то получше", — поделилась своими мыслями журналистка.
Ранее военкор Александр Сладков рассказал о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке.
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