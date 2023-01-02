Собчак о гибели военнослужащих в Макеевке: СМИ делают виноватыми самих мобилизованных

Ксения Собчак прокомментировала сообщение МО РФ о том, что удары ВСУ нанесли по базе мобилизованных из-за активности сотовой связи.

Журналистка считает, что, называя причиной ударов системой HIMARS "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов", вина перекладывается на военнослужащих.

"Здесь важно вот что: сейчас государственное СМИ делает виноватыми в ударе самих мобилизованных", — написала Собчак в своём микроблоге.

Она напомнила, что мобилизованные находились в незащищенном месте.

"А еще, наверное, это единственное скопление людей в ДНР с мобильниками было. Да даже если и так, почему руководство не довело людям, что это может быть опасно? Ну придумайте что-то получше", — поделилась своими мыслями журналистка.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке.