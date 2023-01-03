Элитные подразделения ВДВ усиленно готовят мобилизованных в Запорожской области

Военнослужащие из элитных подразделений Воздушно-десантных войск РФ усиленно готовят мобилизованных на полигоне в Запорожской области.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, мобилизованных бойцов знакомят с техникой тактического передвижения, различными сценариями боевых действий, в том числе со штурмом зданий, уничтожением оборудования противника, эвакуацией раненых солдат.

Отмечается, что занятия проходят под руководством опытных инструкторов и военных элитных подразделений ВДВ, которые уже получили опыт в зонах проведения спецоперации.

Один из инструкторов в интервью агентству назвал подготовку мобилизованных "усиленной и интенсивной".

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что российская армия ликвидировала несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.