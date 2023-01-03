Суконкин: оперативное решение командира отряда "Барс" спасло бойцов ВС РФ под Изюмом

Неоправданные потери личного состава и военной техники в зоне спецоперации можно избежать при помощи оперативной реакции на разведданные. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин, комментируя трагедию в Макеевке.

Он привёл в пример действия командира добровольческого отряда "Барс" во время боевых действий на Изюмском направлении.

"Миловидная барышня передала информацию на ту сторону о месте дислокации отряда, приписав в сообщении, "бейте их быстрее, они могут уехать", — рассказал он в своём Telegram-канале.

Эту информация передали командиру, который быстро принял необходимое решение и отвёл свой отряд. Через 20 минут после манёвра по позициям "Барса" был нанесён удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Это пример боевой практики, который был достаточно успешен", — делает вывод Суконкин.