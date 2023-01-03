Видео последствий ракетного удара по украинскому военному аэродрому распространяется в Сети.
В кадр попали горящие строения, а также несколько повреждённых взрывами истребителей МиГ-29, стоящих на взлётно-посадочной полосе.
Видео было снято самими военными украинской армии, однако место и время съёмки не указывается.
Ранее момент прилёта ракеты по расположениям боевиков ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала.
Напомним, российские военные нанесли в ночь на 3 января ракетные удары по военным объектам ВСУ в Дружковке, Краматорске и Яковлевке.
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