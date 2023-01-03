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Военкор Сладков предложил три способа лишить ВСУ колёсной техники

Силовые структуры

Пока украинские боевики свободно перемещаются по асфальтовым дорогам, а страны НАТО поставляют Украине колесную технику, попытки контрнаступления противника будут продолжаться, заявил военкор Александр Сладков.

Военкор Сладков предложил три способа лишить ВСУ колёсной техники

По его словам, необходимо лишить националистов возможности перебрасывать подразделения вдоль линии соприкосновения, "хотя бы в прифронтовой зоне", и для этого есть три способа.

Во-первых, можно разрушить дорожное полотно, но это потребует большого количества боеприпасов. Также нельзя забывать, что после освобождения территорий дороги придётся восстанавливать.

Можно заминировать трассы и обочины дистанционными методами, считает репортёр. В этом случае техника неприятеля будет вынуждена ждать, пока танки не расчистят дорогу, а значит станет легкой мишенью для артиллерии и авиации.

В качестве третьего варианта Сладков предложил засыпать украинские дороги тоннами "колючек", прокалывающих колеса. Причём делать их из твёрдого пластика, а не из металла, чтобы шипы нельзя было собрать "очищающими" магнитами.

"И также долбить пробки из колесной техники", — написал военкор в своём Telegram-канале и признал, что специалисты могут придумать способы "круче".

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Украина сменила тактику применения реактивных систем залпового огня.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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