Пока украинские боевики свободно перемещаются по асфальтовым дорогам, а страны НАТО поставляют Украине колесную технику, попытки контрнаступления противника будут продолжаться, заявил военкор Александр Сладков.
По его словам, необходимо лишить националистов возможности перебрасывать подразделения вдоль линии соприкосновения, "хотя бы в прифронтовой зоне", и для этого есть три способа.
Во-первых, можно разрушить дорожное полотно, но это потребует большого количества боеприпасов. Также нельзя забывать, что после освобождения территорий дороги придётся восстанавливать.
Можно заминировать трассы и обочины дистанционными методами, считает репортёр. В этом случае техника неприятеля будет вынуждена ждать, пока танки не расчистят дорогу, а значит станет легкой мишенью для артиллерии и авиации.
В качестве третьего варианта Сладков предложил засыпать украинские дороги тоннами "колючек", прокалывающих колеса. Причём делать их из твёрдого пластика, а не из металла, чтобы шипы нельзя было собрать "очищающими" магнитами.
"И также долбить пробки из колесной техники", — написал военкор в своём Telegram-канале и признал, что специалисты могут придумать способы "круче".
Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Украина сменила тактику применения реактивных систем залпового огня.
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