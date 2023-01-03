Военкор Сладков предложил три способа лишить ВСУ колёсной техники

Пока украинские боевики свободно перемещаются по асфальтовым дорогам, а страны НАТО поставляют Украине колесную технику, попытки контрнаступления противника будут продолжаться, заявил военкор Александр Сладков.

По его словам, необходимо лишить националистов возможности перебрасывать подразделения вдоль линии соприкосновения, "хотя бы в прифронтовой зоне", и для этого есть три способа.

Во-первых, можно разрушить дорожное полотно, но это потребует большого количества боеприпасов. Также нельзя забывать, что после освобождения территорий дороги придётся восстанавливать.

Можно заминировать трассы и обочины дистанционными методами, считает репортёр. В этом случае техника неприятеля будет вынуждена ждать, пока танки не расчистят дорогу, а значит станет легкой мишенью для артиллерии и авиации.

В качестве третьего варианта Сладков предложил засыпать украинские дороги тоннами "колючек", прокалывающих колеса. Причём делать их из твёрдого пластика, а не из металла, чтобы шипы нельзя было собрать "очищающими" магнитами.

"И также долбить пробки из колесной техники", — написал военкор в своём Telegram-канале и признал, что специалисты могут придумать способы "круче".

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что Украина сменила тактику применения реактивных систем залпового огня.