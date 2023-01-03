Если российская армия действительно ведёт подготовку к новому наступлению в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, то об этом никто не узнает. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв.
Ранее экс-командир националистического батальона "Азов"* Максим Жорин сообщил, что ВС РФ якобы готовы к крупному наступлению.
"По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники", — заявил Гурулёв в Telegram-канале URA.RU.
Генерал подчеркнул, что главной задачей российской армии является поиск направления главных ударов. Кроме этого, важно запутать противника и нанести ему максимальное поражение, разгромив группировки ВСУ.
"Вот к этом и будем стремиться", — заключил депутат.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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