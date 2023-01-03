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Израильские СМИ сделали "открытие": украинцы цитируют антисемита

Силовые структуры

СМИ Израиля вдруг прозрели, сделав для себя открытие: оказывается, украинцы цитируют антисемита!

Израильские СМИ сделали "открытие": украинцы цитируют антисемита

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Автор статьи Сэм Сокол обратил своё внимание на того человека, кого цитирует Верховная Рада. Для всего еврейского народа стало "открытием", что киевский режим обращается к цитатам Степана Бандеры* — нациста и ненавистника еврейской нации.

"Цитируя украинского ультранационалиста и антисемита, украинский парламент в понедельник заявил, что "полная и высшая победа украинского национализма наступит, когда Российская империя перестанет существовать", — пишет издание.

Наглядный пример того, что поступки евреев сегодня не сочетаются с прошлым этого народа. К примеру, резервисты израильской армии недавно встретились с убийцами из нацбата и их родственниками, подытожили военкоры.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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