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Луганск: украинские войска потеряли до 70 человек за сутки

Силовые структуры

За прошедшие сутки подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики украинские боевики понесли существенные потери в живой силе и военной технике. В частности, били уничтожены порядка 70 человек личного состава, один танк, два БТРа, четыре БПЛА, 11 машин военной спецтехники.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населённый пункт Рубежное, с применением американских артиллерийский орудий 155-мм, выпустив 2 снаряда. В результате обстрела ранен подросток 14 лет и женщина 1964 г. р., а также поврежден многоквартирный жилой дом", — сообщил майор НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ЛНР за сутки потеряли 50 боевиков и четыре артустановки.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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