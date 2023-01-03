За прошедшие сутки подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики украинские боевики понесли существенные потери в живой силе и военной технике. В частности, били уничтожены порядка 70 человек личного состава, один танк, два БТРа, четыре БПЛА, 11 машин военной спецтехники.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населённый пункт Рубежное, с применением американских артиллерийский орудий 155-мм, выпустив 2 снаряда. В результате обстрела ранен подросток 14 лет и женщина 1964 г. р., а также поврежден многоквартирный жилой дом", — сообщил майор НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее сообщалось, что ВСУ в ЛНР за сутки потеряли 50 боевиков и четыре артустановки.
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